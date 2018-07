Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug weer open De Spijkenisserbrug (archieffoto)

De Spijkenisserbrug is donderdagochtend tijdelijk gesloten geweest voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Iemand had de slagboom van de brug tussen Hoogvliet en Spijkenisse kapotgereden. Deze is inmiddels gerepareerd.

Het kapotrijden van slagbomen bij bruggen lijkt een trend deze zomer. De afgelopen weken gebeurde dat ook al bij de Papendrechtsebrug en de Botlekbrug. Ook bij Spijkenisserbrug was het de afgelopen tijd al een keer eerder raak.