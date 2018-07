Deel dit artikel:











Grote natuurbrand Goedereede Foto: brand eerder deze maand in Ooltgensplaat

In Goedereede is woensdagnacht brand uitgebroken op de Meester Snijderweg. De natuurbrand woedde op vier verschillende plekken. Rond 05:00 uur was de natuurbrand in Goedereede geblust.

​​Er was volgens een woordvoerder veel materieel nodig omdat het vuur zich snel verspreidde. De oorzaak van de brand is niet bekend. De laatste tijd zijn er wel meer natuurbranden in onze regio, vanwege de droogte . De brandweer waarschuwt om voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld sigarettenpeuken.