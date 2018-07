Deel dit artikel:











Havencijfers: minder overslag door sluiting kolencentrales Foto: archief

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste helft van dit jaar gedaald. De totale overslag ligt 2,2 procent lager dan in 2017. Volgens het havenbedrijf is dat voor een deel te wijten aan de sluiting van kolencentrales. De overslag van kolen daalde met 11,9 procent.

De groei van de containeroverslag zet wel door. Het aantal containers dat werd verscheept van en naar Rotterdam nam toe met 6,2 procent. Ten opzichte van andere Europese havens is het marktaandeel in de containermarkt van Rotterdam toegenomen. In totaal werd in de eerste helft van dit jaar 232,8 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Financiëel gezien valt de het nettoresultaat van het Havenbedrijf wat lager uit. Het Europees Hof van Justitie besloot een paar maanden geleden dat de Nederlandse zeehavens vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.