Winkeliers bij Walburg: wachten, wachten en wachten

De mislukte plofkraak en het onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zorgden ervoor dat het hele winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht tijdelijk gesloten werd. Tientallen winkeliers stonden donderdagochtend te wachten achter de politielinten.

"We vroegen ons al af wat er allemaal aan de hand was met al die politie", zegt een medewerkster van een drogisterij. "We zouden ook spullen binnen krijgen, maar dat gaat nu ook niet door"

Haar baas ziet de sluiting ook met lede ogen aan. "Tsja, geen omzet. Maar daarin zijn we niet de enige. Het geldt voor het hele winkelcentrum."

En dus staan de medewerkers al een paar uur te wachten. "We hadden niet eens drinken bij ons", gaat de manager verder. "Dat hebben we net maar even bij de benzinepomp gehaald. Zij draaien in ieder geval wel een enorme omzet."

Of de jonge medewerkster nog lang blijft wachten? "Dat weet ik eigenlijk niet. Als het nog lang duurt mag ik waarschijnlijk naar huis. Maar aan de andere kant ben ik helemaal met de bus vanuit Rotterdam naar Zwijndrecht gekomen, dus dan wil ik wel werken ook."

Rond 12:40 uur is het winkelcentrum weer vrijgegeven. De EOD heeft een gevonden tas met inhoud veilig gesteld. De tas is weggebracht en elders tot ontploffing gebracht. Er zijn geen aanhoudingen verricht.