Duplan akkoord met Sparta over éénjarig contract

Edouard Duplan speelt komend seizoen weer in het shirt van Sparta. De 35-jarige aanvaller trainde al enkele weken mee met de Kasteelclub en heeft nu een nieuw éénjarig contract getekend.

De Fransman speelde tussen 2007 en 2010 ook al op Het Kasteel. Daarna speelde hij in Nederland ook voor FC Utrecht en ADO Den Haag.

Edouard Duplan reageert op de website van Sparta op zijn terugkeer in Rotterdam: “Ik wil komend seizoen mijn bijdrage leveren om met Sparta voor promotie te gaan. De degradatie met Sparta in 2010 ben ik nooit vergeten en in de jaren daarna heb ik altijd contact gehouden met Spartanen. Natuurlijk ben ik realistisch en weet ik dat ik vast niet alle wedstrijden 90 minuten zal spelen, maar met mijn ervaring wil ik de jonge jongens en deze club helpen om te presteren.”