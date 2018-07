De Heerlijkheid in Papendrecht is 'een fijn wereldje'

Een grote boomgaard, landwinkel, kinderboerderij, educatiestal en zelfs een bierbrouwerij. Verscholen in het zuidwesten van de Alblasserwaard ligt De Heerlijkheid van Papendrecht, waar dit allemaal te vinden is.

De Heerlijkheid kan met recht een beleefboerderij worden genoemd. Maar het begon ooit met alleen een fruitboomgaard, legt Esther Korteland van De Heerlijkheid uit. "Pa had gezegd: van twee hectare kan je niet leven. Dat klopte, dus hebben we moeten verbreden."

Ze hebben De Heerlijkheid van Papendrecht volledig ingericht naar hun eigen smaak, vertelt Korteland. "We hebben goed gekeken wat bij ons past. Voor een beleefboerderij moet je passie hebben. Je inzetten, dag én nacht."

Onderdeel van de beleefboerderij is ook het project 'Heerlijkheid Zorgt'. Mensen met een verstandelijke beperking of met autisme kunnen er twee dagen per week aan de slag.

De fruitboomgaard, waarmee het allemaal begon, speelt nog wel een centrale rol. De mensen van het project Heerlijkheid Zorgt voeren er klusjes uit en bezoekers kunnen fruit plukken om mee te nemen naar huis. Ook wordt het fruit uit de boomgaard verkocht in de landwinkel.



De boerderij ligt verscholen in de Kerkbuurt in Papendrecht. Dat weten mensen niet altijd even goed te vinden, erkent Korteland. Het is soms dan ook moeilijk om het hoofd boven water te houden.

"Soms denken we dat we ermee moeten stoppen, dan is het net aan. Het volgende jaar is dan weer prachtig en redden we het wel financieel", legt zij uit. "We hebben toevallig dit jaar een fantastische open dag gehad. We werden overweldigd door de hoeveelheid mensen."

Verslaggever Suzanne Mulder, die donderdagochtend op de koffie ging bij de Heerlijkheid, is enthousiast over deze plek. "Het is allemaal schoon en het is plezierig om hier rond te lopen. Het is een heel fijn wereldje zo."

Dat kan Korteland alleen maar beamen. Aan de passie ligt het in ieder geval niet. "Met ons passie zit het goed, daar redden we het zeker mee. Dat is onze drijfveer. We hebben enorm veel plezier. We genieten van de allerkleinste dingetjes."