Proef met afvalhaai in Dordrecht geslaagd

De proef met de zogeheten WasteShark is volgens de gemeente Dordrecht geslaagd. Het apparaat voer tijdens de proef door de Spuihaven in de Dordtse binnenstad om plastic afval op te ruimen.

De afvalhaai zamelde telkens zo'n drie vuilniszakken met plastic afval in. Dat is net zo veel als wat in de periode daarvoor wekelijks werd opgevist door twee mannen in een bootje. De WasteShark maakt het bootje overbodig en wordt bediend door één man.

Voor de proef werkte de gemeente Dordrecht samen met ontwikkelaar RanMarine Technology, aannemer Krinkels, Cirkellab en waterschap Hollandse Delta. Eerder werd al wat ervaring opgedaan met het apparaat in het Rotterdamse havengebied.

De WasteShark wordt bestuurd vanaf de waterkant. Door een camera op een drone ziet de bestuurder wat de afvalhaai tegenkomt. Naast afval waren dat ook riet, leliebladen en bruggetjes. Om die hindernissen te nemen is de drone in de proefperiode steeds aangepast.

Omwonenden van de Spuihaven zijn blij met de afvalhaai. RanMarine en Krinkels gaan de drone nu samen doorontwikkelen en elders in het land inzetten. Het opgeviste afval wordt hergebruikt. Cirkellab wil er een kunstwerk van maken.