Medewerker Dordtse pizzeria vastgebonden bij overval Foto: Google Streetview

Een pizzeria in de Dordtse wijk Crabbehof is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Een medewerker werd vastgebonden en geslagen. De overvaller ging er -volgens de politie- met een flink geldbedrag vandoor.

De medewerker van de Domino's Pizza was bezig met het afsluiten van de winkel, toen de overvaller via de achterkant van de zaak binnenkwam. Nadat de overvaller was vertrokken, wist de vastgebonden medewerker zich los te krijgen en belde hij de politie.