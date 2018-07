Participerend recreëren in de Alblasserwaard: potje boerengolf in Oud-Alblas

Een weiland, een bal en een stick. Meer heb je niet nodig voor een potje boerengolf. Voor de RTV Rijnmond Zomertoer gingen verslaggevers Koen Freijssen en Sjoerd van Oortmerssen de strijd met elkaar aan in Oud-Alblas.

"Het is net als met midgetgolf. Je gaat achter de stick staan en slaat zijwaarts. Er is een parcours uitgezet in ons weiland, verdeeld over negen holes. De winnaar is de degene die de minste slagen nodig heeft", legt Margo Verhoeven van Melkveebedrijf Verhoeven kort de regels van het spel uit.

Het parcours leidt dwars door het weiland. Onderweg kom je niet alleen slootjes en schrikdraad tegen. Ook de koeien van het melkveebedrijf, die daar in de wei staan, kunnen wel eens in de weg lopen.

Trots

Het boerengolf is iets wat de familie Verhoeven naast hun werkzaamheden in de melkveehouderij doet. Noodzakelijk voor de inkomsten is dat niet, legt Margo uit. "Het brengt wel extra inkomsten, maar ik vind het gewoon ook erg leuk."

Margo is trots op het stukje land dat ze bezitten. "Mensen die uit de Randstad komen, rijden hier echt het groen in. Weide landschappen, stukken bossen, molens, koeien in de wei. Prachtig."

"Het is altijd hard werken op een boerenbedrijf, maar daarom ook leuk om dit over te brengen op andere mensen. Dat vinden wij belangrijk. Geef het door, zeggen wij altijd."

Uiteindelijk is het Koen die het potje boerengolf wist te winnen. Verliezer Sjoerd moest een tegenprestatie leveren op de boerderij. En dat kan op een melkveehouderij maar één ding zijn: koeien melken...