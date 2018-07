Dordts kandidaat-gemeenteraadslid maakt excuses aan politie

Het 33-jarige voormalig kandidaat-gemeenteraadslid (PVV) Lester van Houwelingen uit Dordrecht heeft een excuusfilmpje moeten maken voor de politie. Dit nadat hij een video voor zijn punkband had gepubliceerd met als titel ‘fuck the cops’. Hij heeft ook een geldboete moeten betalen.

Het OM vond dat er sprake was van belediging met teksten als ‘fuck the cops’ en daarbij het politielogo duidelijk in beeld. Daarbij was het filmpje veelvuldig bekeken en vaak gedeeld, wat volgens het OM zorgde voor veel onrust bij politiemensen.

Offline

Het filmpje werd in januari online gezet. Het zorgde voor ophef in Dordrecht. PVV-fractievoorzitter Dan van Leeuwen vond toen dat het filmpje offline gehaald moest worden.

Verklaring

Van Houwelingen verklaart dat hij met de excuusvideo een verklaring wil geven en hoopt zijn naam te kunnen zuiveren. De context van de video ligt volgens hem namelijk anders: het ging om het optreden van de Amerikaanse politie richting zwarte burgers.

Van Houwelingen is naar eigen zeggen zo’n veertien jaar actief met zijn punkband: “Als punker ben ik vooral maatschappijkritisch en in combinatie met politiek zie ik er eigenlijk geen kwaad in. Als artiest zag ik het als een noodzaak om toen mijn onvrede te uiten over deze zaken, puur gericht op de Amerikaanse agenten. Deze uiting van mijn band en de titel van het nummer zijn geenszins gericht op de Nederlandse politie: deze is geenszins het mikpunt geweest.”

Excuusvideo

Het excuusfilmpje moet minimaal zes maanden na plaatsing nog online blijven staan.