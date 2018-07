Meer dan 30 graden en ze strooien in Rotterdam

Foto: strooiwagens in de winter

Het is een gek gezicht: tijdens de hittegolf rijden er strooiwagens op de weg. Toch zijn ze niet helemaal gek geworden bij de gemeente Rotterdam. De zomerse temperaturen zorgen ervoor dat het asfalt in Rotterdam smelt. Het zout voorkomt dat het asfalt kapot gaat.

"Het asfalt is zo warm dat zout voor verkoeling kan zorgen. We zien op verschillende wegen dat het asfalt te warm wordt met als gevolg sporen en ribbels in het wegdek en gladde wegen. Voornamelijk bij stoplichten, bochten en rotondes ontstaan deze problemen", schrijft de gemeente.

De strooiwagens rijden donderdag grotendeels op dezelfde routes als in de winter.