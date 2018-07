Stolk tweede contractspeler Feyenoord Basketbal

Deel dit artikel:











Feyenoord Basketbal kan ook komend seizoen een beroep doen op Coen Stolk. De 21-jarige speler kwam in 2015 naar Rotterdam Basketbal en in het afgelopen seizoen stond hij gemiddeld 21,3 minuten binnen de lijnen. Stolk is na Michael Kok de tweede contractspeler van Feyenoord Basketbal.

“Dit gaat de goede kant op. We bekommeren ons eerst om de Nederlandse kern van het team en gaan daarna op zoek naar twee Amerikanen”, zegt coach Richard den Os. Stolk heeft een uitstekend seizoen achter de rug in Rotterdam. Met name in de play-offwedstrijden tegen New Heroes Den Bosch en Donar groeide hij verder door, met gemiddeld 28 minuten en percentages van 51,5 (tweepunters) en 39,1 (driepunters). Dat leidde tot 9,4 punten gemiddeld. “Komend seizoen draait voor mij alles om basketbal. Ik wil het niveau dat ik bracht tijdens de play-offs minimaal evenaren”, aldus Stolk.