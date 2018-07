Zeldzame visarend uit de Biesbosch overleden

Verdrietig nieuws uit de Biesbosch: een van de drie jonge visarenden is vermoedelijk overleden. Boswachter Thomas van der Es: “We hopen nog steeds dat we ongelijk hebben, maar gezien de waarnemingen van een natuurfotograaf die urenlang heeft geobserveerd lijkt het toch wel duidelijk dat het derde jong niet meer in het nest aanwezig is.”

Wat de oorzaak is van het overlijden, is nog even gissen. Het vogeltje was de kleinste van het stel, een week later uit het ei gekomen dan de andere twee. “Zo’n vogeltje komt er piepjong uit en moet dan aan de gang als de ouders aankomen met voedsel. Op tijd je snavel opendoen en naar voren kruipen op het moment dat er een muis of vis aankomt. Doe je dat te weinig, dan loop je achterstand op”, legt de boswachter uit.

Hij vindt het jammer dat er geen spoor meer te vinden is van het derde jong. “In dit stadium nog een jong verliezen op een nest is toch wel bijzonder. Het is boeiend wat er is gebeurd, maar leuk is het allerminst. Met één nest visarenden in heel Nederland wil je toch de topscore en ze alledrie zien uitvliegen. Dit is gewoon waardeloos.”

De andere jonge visarenden maken het wel goed. Zij kunnen elk moment voor het eerst uitvliegen. Tot die tijd zitten Thomas en zijn collega’s nog in spanning.

“We houden het de komende twee weken heel goed in de gaten. Elk jaar is het een soort van hordelopen: het nest moet eerst in de boom blijven hangen, er moet een ei worden gelegd, ze moeten groot worden, oefenen met vliegen en dan uitvliegen. Als ze uitvliegen, dan keert de rust weer terug in de hoofden van de boswachters en liefhebbers, dan is het seizoen weer goed gegaan.”

