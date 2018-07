Nachten overslaan voor kleine frietjes

De droogte begint aardig zijn tol te eisen bij de boeren in de regio. De gewassen zien er slecht uit, de aardappelen dreigen te verpieteren. En daarnaast zijn de boeren nu ook veel nachten in de weer met beregenen om de boel in leven te houden. “Ik ben het nu wel behoorlijk zat”, geeft Martin de Ruiter uit Strijen toe.

Rond negen uur ’s avonds gooit hij de sproeier aan en om negen uur ’s ochtends hoopt hij klaar te zijn. Terwijl de meeste mensen in de Hoeksche Waard op bed liggen, moet hij de beregeningsapparatuur in de gaten houden.

“En ’s ochtends is het dan een paar uurtjes slapen en dan moet ik weer aan de slag met de tarwe, want die is door de droogte ook al klaar om te oogsten. Ja, goed voor je gezinsleven is het niet, deze periode”, zegt de boer, nu nog met een lach op zijn gezicht.

Crisis frietaardappelen

De Ruiter durft inmiddels het woord ‘crisis’ in de mond te nemen als het gaat om de aardappelen. Eerder werd nog gehoopt dat de droogte gunstig zou zijn voor de aardappelprijzen. “Maar dan moet er wel een oogst zijn.”

De frietaardappelen zijn veel te klein en dreigen al dood te gaan. Ter demonstratie trekt De Ruiter een aardappelplant uit de grond. Wat eraan hangt doet denken aan krieltjes. “Het worden kleine frietjes, dat is een ding dat zeker is. En de temperaturen van de komende dagen van boven de 30 graden kunnen wel eens de nekslag betekenen voor de aardappelen.”

Regenbuitjes

In de Hoeksche Waard vallen woensdagochtend nog wat buitjes. Maar veel hielp het niet. “Het frist de boel wat op, maar rond 11 uur was alles al weer stoffig en droog. Het moet gewoon echt even drie dagen goed regenen om dit goed te laten komen.”

In de Hoeksche Waard geldt nog geen beregeningsverbod. Het lukt het Waterschap met extra pompen om het waterpeil in de sloten hoog te houden. Wel moeten de boeren het melden als ze gaan sproeien, zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de watertoevoer.