Onthaasten in de Graanbuurt in Giessenburg

"Effe een bakkie doen, een lunch pakken en genieten van de rust van vroeger." Zo vertelt Jan Boer over de Graanbuurt in Giessenburg. "Tegenwoordig wordt iedereen geleefd door die telefoon, maar hier zet je hem eerst even uit."

De Graanbuurt in Giessenburg is een begrip. Landelijk winkelen staat er centraal. Het is een grote loods, waarin kleine winkeltjes met authentieke geveltjes zijn gebouwd. Vooral het gedeelte waarin de uitdragerij van Jan Boer zit, is aan de buitenkant een bijzondere verschijning.

De uitdragerij was vroeger van zijn vader, Arie Boer. "Toen ik het overnam van hem, heb ik een spoedopleiding van zes weken gehad. Aan het einde van die zes weken deed hij zijn stofjas uit en zei: hier heb jij hem, ga het nou maar doen."

Jan nam de zaak over, maar die jas mocht Arie zelf houden. "Ik heb toen gezegd dat ik het idee had dat hij het later nog nodig zou hebben." Jan bleek gelijk te hebben: "Vier jaar later ging hij zich toch een beetje vervelen toen hij 76 was. Het vuur uit zijn ogen, de schouders hingen." Hij nam de opslagplaats van Jans uitdragerij over voor een nieuwe uitdragerij: "toen ging het vuur weer branden in zijn ogen."

Inmiddels is Arie overleden en runt Jan de boel in de Graanbuurt. Er zijn zo'n twintig winkels en er worden meerdere keren per jaar evenementen georganiseerd. "Wij vinden het niet heel groot. Mensen in Giessenburg moeten hier ook nog lekker kunnen blijven wonen", zegt Jan.

In de Graanbuurt zijn de straatjes en geveltjes nog zoals vroeger. "Achter die gevels zitten allemaal eigen ondernemers. We hebben geprobeerd om mensen hier een dag of dagdeel naartoe te laten komen."

Vooral relaxen en tijd voor jezelf nemen vindt Jan belangrijk in de Graanbuurt. "Als mensen hun telefoon uit hebben en na een dag hier geweest te zijn weer aanzetten, hebben ze gemiste oproepen met de vraag 'waar was je nou'? Ik zeg dan altijd: Niet vertellen waar je geweest bent, anders komen die gehaaste mensen ook hierheen!"