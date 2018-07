Nooit eerder zo warm in onze regio

Op Rotterdam The Hague Airport is een warmterecord gebroken: donderdagmiddag rond 15:45 uur gaf het kwik 36,1 graden aan: het allerhoogste ooit gemeten daar.

Er is nu officieel sprake van een landelijke hittegolf: ook in De Bilt en in Limburg was het boven de 30 graden. Later donderdagmiddag was het in Arcen 37,7.

Volgens weerman Ed Aldus is de hittegolf in de regio begonnen op 19 juli.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat het zo langdurig warm is. De laatste keer was in 2015, van 30 juni tot en met 5 juli. De langste hittegolf ooit was in 1975: die duurde achttien dagen. De huidige hittegolf is al twaalf dagen aan de gang. Voor een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen boven de 25 graden uit komen en drie dagen boven de 30 graden.

Het droogterecord is al gesneuveld: dat stamde uit 1976 toen er een neerslagtekort van 257 millimeter was.

Op diverse evenementen en locaties worden maatregelen genomen tegen de warmte. Het recreatieoord Binnenmaas heeft de deuren gesloten vanwege topdrukte. In Alblasserdam bij de paardenmarkt en wielerronde zijn extra watertappunten gerealiseerd en zijn extra EHBO’ers ingezet. Diverse bibliotheken hebben de deuren gesloten en inwoners in de rregio Alblasserwaard is geadviseerd niet meer overdag hun tuinen te besproeien .