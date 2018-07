(IJs)theeleuten in de mooiste theetuinen van de Alblasserwaard

De theetuin in Ottoland

Op verschillende prachtige plekjes in de Alblasserwaard liggen de mooiste theetuinen verscholen. Verslaggever Ronald van Oudheusden ging op onderzoek uit naar deze verborgen pareltjes, met leuk gezelschap: twitteroma Marian Voesenek.

Samen zijn ze meerdere locaties in de Alblasserwaard afgegaan, op zoek naar de mooiste theetuin. De eerste stop was in Groot-Ammers, waar ze aanschoven bij Theetuin de Winde .

Deze theetuin en bed & breakfast wordt al twintig jaar gerund door Nel. "Toen ben ik met een bankje in de tuin begonnen, met een bordje dat mensen welkom zijn en koffie en thee kunnen bestellen. Inmiddels is dat bordje weg", grapt ze.

De theetuin is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige plek tussen de bloemen, waar bezoekers tot rust kunnen komen. Dat merken Ronald en Marian ook al snel. "Je komt werkelijk tot jezelf hier", zegt Ronald.

Ze geven het personeel, de locatie aan het water en de hygiëne een tien. Ook de theekeuze, appeltaart, hoeveelheid en prijs-kwaliteitsverhouding krijgt de goedkeuring van het tweetal.



Ottoland

De volgende stop is bij Theetuin Gebroeders Van Lint in Ottoland. Daar nemen Marian en Ronald opnieuw plaats aan het water. "Gezellig", omschrijft Marian het. Volgens Ronald ademt deze tuin de sfeer van Frankrijk. "Er zijn verschillende tuintjes. Veel planten, kippen, bloemen en fruit."

Groente en fruit uit de tuin wordt gebruikt in de gerechten die geserveerd worden. "Ik heb net eieren op van de kippen die hier rondlopen", vertelt Ronald.

Ook een van de slaapkamers in de B&B die bij de theetuin hoort, krijgt de goedkeuring van het tweetal. "Deze slaapkamer bevalt ons wel", zegt Marian.



"Je onthaast hier. Er is een heel ander tempo", vertel Ronald. "De tijd loopt hier twee keer zo langzaam. Het uitzicht, de stilte, de koeien, het water, de vogels: het geeft zo'n ongelooflijk zen-gevoel!" Ook deze theetuin krijgt de goedkeuring van Marian en Ronald.



Hardinxveld

Tussen de koeien in Hardinxveld nemen Marian en Ronald plaats voor theetuin nummer 3: 't Groene Broek . Ook deze theetuin ligt weer in een prachtige omgeving: midden in de weilanden.

"Er is vriendelijk personeel en ook hier is het weer een oase van rust", zegt Ronald. De theetuin hoort bij een biologische melkveehouderij. Zes jaar geleden zijn ze begonnen met de theetuin, omdat ze land over hadden.

"Eigenlijk zou je hier ook je telefoon in de auto moeten laten", zegt Ronald. "Maar dan kunnen we geen foto's maken!" voegt Marian toe.



Conclusie

Een echte winnaar uitroepen, kan het tweetal niet. "Ze hebben allemaal hun eigen karakteristiek", vertelt Ronald. "Het is overal een oase van rust en je horloge loopt er echt langzamer".

De drie theetuinen hebben gemeen dat ze allemaal goed verstopt zitten. "Ze zijn alle drie via de tomtom moeilijk te bereiken. Er staat opeens een bordje waar je moet zijn."