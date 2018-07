Deel dit artikel:











Tapirjong in Blijdorp is meisje Het dier is vorige week geboren.

Het Maleise tapirjong dat vorige week in diergaarde Blijdorp is geboren, is een vrouwtje. Haar naam is Vazanti: een eerbetoon aan de onlangs overleden vader Vazan.

De naam betekent in India ‘Lente’. Bezoekers van de diergaarde kunnen moeder en jong bekijken in het binnenverblijf. De meeste kans om het kleintje te zien is tussen 10:00 en 14:00 uur.