OM wil celstraf voor grootschalige winkeldiefstallen

Het OM wil dat twee Roemenen van 23 en 27 jaar 18 en 6 maanden de cel in gaan vanwege het stelen van babymelkpoeder bij onder meer supermarkten in Rotterdam.

In de woning waar ze verbleven, zijn verder nog honderden gestolen oorsieraden, truien en broeken met de prijskaartjes er nog aan gevonden. Daarnaast waren er ook vele tientallen verpakkingen met snoep, kinderschoenen, toiletartikelen en blikken babyvoeding. Een deel lag verborgen in de kruipruimte van het huis.

De twee zijn al verschillende keren veroordeeld voor winkeldiefstallen uit drogisterijen en supermarkten die in het hele land werden gepleegd. Een van hen reed vorig jaar in een auto met Duits kenteken, terwijl drie dagen later zijn medeverdachte in dezelfde auto, maar nu met Nederlandse kentekenplaten, werd aangetroffen.

Onvindbaar

De twee zijn onderdeel van internationale criminele groepen en ook de Roemeense autoriteiten waren bij de opsporing ingeschakeld. Drie andere verdachten zijn tot nu toe nog onvindbaar gebleken.

Het grotere geheel van de serie diefstallen overstijgt volgens het OM een eenvoudige winkeldiefstal en daarom is volgens de officier van justitie alleen gevangenisstraf een passende reactie.