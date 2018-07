Vluchten FlyOrange van Rotterdam naar Marokko geannuleerd

Fly Orange vliegt onder meer vanaf en naar Rotterdam The Hague Airport.

Touroperator FlyOrange heeft een aantal van haar vluchten van en naar Marokko, ook die vanaf Rotterdam the Hague Airport, geannuleerd. Dit vanwege een financieel conflict met een andere partij: AviaTrade.

“Hierdoor zijn wij niet in de gelegenheid de verplichtingen naar de passagiers na te komen. Dit veroorzaakt vertragingen en annuleringen”, legt de maatschappij uit op hun facebookpagina.

Gedupeerd

Ook het gezin van Galik Amghar is gedupeerd door de uitgevallen vluchten. "Vorige week vrijdag zaten mijn vrouw en onze twee kinderen van 5 en 9 jaar al in het vliegtuig. Ze zouden vertrekken naar Al Hoceima. Na drie uur in een vliegtuig kregen ze de mededeling te horen dat de vlucht niet zou vertrekken."

Ook Amghar's 70-jarige moeder zou met de vlucht vanuit Rotterdam naar Marokko afreizen. "In het vliegtuig ontstond grote paniek. Mijn moeder moest huilen, kinderen begonnen te hyperventileren."

De Bergschenhoeker is per auto al vertrokken naar Marokko. Vanuit daar heeft hij inmiddels nieuwe tickets voor zijn gezin kunnen boeken bij een andere vliegmaatschappij. "Maar mijn moeder wil echt niet meer, ze vertrouwt geen enkele maatschappij meer."

Amghar is voor 1700 euro gedupeerd door FlyOrange. Hij krijgt nog geen contact met het bedrijf. "Ik heb de eigenaar toegevoegd op LinkedIn. Maar toen hij doorhad waar ik contact over wilde, was plots zijn account verwijderd."

Overleg

FlyOrange is in overleg over de situatie en werkt eraan de overlast voor passagiers zo veel mogelijk te beperken.

De twee vluchten naar Nador en Al Haceima van vrijdag zijn in ieder geval geannuleerd.

Zowel FlyOrange als AviaTrade waren donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Er kunnen geen vluchten meer worden geboekt via de website van FlyOrange.