Chris Natuurlijk 28 juli: Zomerspecial in Zeeland met Jet Manrho

ZB in Middelburg in Zeeuwse sferen. (foto ZB Middelburg)

Ga mee naar Zeeland, voor een zomerse Chris Natuurlijk met Rijnmonders en natuur net buiten het zendgebied van RTV Rijnmond.

Waar is Jet?

Jet Manrho, hoofdredacteur van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, neemt Chris Natuurlijk mee op sleeptouw door Zeeland. waar de Rotterdamse vooral in de zomer woont. Het begint allemaal met een buitenontbijt met vlinders en vogels in haar tuin in Walcheren. Speciaal voor de TuinvlinderTeltiendaagse telt Jet de vlinders in haar tuin.

Kersenboer

Het is goed kersen eten met Jet en dat komt mooi uit want in Zeeland woont zij vlakbij kersenboer Elenbaas , waar de laatste kersen van het seizoen worden geoogst en waar bijen en hommels mee werken aan een milieuvriendelijke teelt van kersen, appels, peren, pruimen en aardbeien.

De bieb van Middelburg

Eén van de favoriete plekken van Jet in Zeeland is de bieb in Middelburg, officieel de ZB. Nellie Oosthoek van de bieb geeft een rondleiding en boekentips. De ZB is niet alleen een openbare, maar ook een wetenschappelijke bibliotheek met onder meer een afdeling voor bladmuziek en een piano waarop Jet nog een toonladdertje ten gehore brengt. Er is een kenniscentrum in Zeeuwse sferen en als kers op de taart blijkt de directeur van de bieb een groot Feyenoord-fan te zijn.

Heimwee naar Tuindorp-Vreewijk

Met Jet zoekt Chris Natuurlijk Rotterdammers op die ook in Zeeland wonen. Zoals André van der Veeke . De dichter is opgegroeid in Tuindorp Vreewijk en mist Rotterdam eigenlijk nog iedere dag. Maar aan de andere kant vindt hij ook Zeeland geweldig om te wonen.

Op de boot naar Zeeuws-Vlaanderen

Met het voetveer gaat Jet samen met Chris Natuurlijk van Vlissingen naar Breskens. Het uiteindelijke reisdoel is Groede.

Tuin, kunst én boekhandel

Aad Speksnijder is nog zo'n voorbeeld van een Rotterdammer die naar Zeeland is verkast. Hij woont in Groede, heeft daar een hele grote moestuin waar hij veel tijd mee zoet is. Tussen de aardappelen en de tomaten is hij een beeldentuin begonnen, maar hij heeft ook nog een winkeltje waar hij allerlei boeken verkoopt, waaronder de boeken die hij zelf gemaakt heeft als uitgever van het Rotterdamse Duo Duo.

Luister zaterdag 28 juli naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk.

Vanaf 08.00 uur op Radio Rijnmond