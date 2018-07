Erasmusbrug in Rotterdam kampt met storing

De Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam kampt sinds 20:00 uur met een storing. De klep van de brug gaat niet meer naar beneden.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de storing vermoedelijk is ontstaan door de hitte. Een monteur is bezig de storing te verhelpen. Naar verwachting is de storing rond 22.00 uur verholpen.

Verkeer kan gebruik maken van de Willemsbrug. De tramlijnen 23 en 25 rijden door de storing aan de Erasmusbrug een gewijzigde route.