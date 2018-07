Foto: AS Media

De politie heeft donderdagavond een lichaam gevonden aan de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam-Hillegersberg. Om wie het gaat, is nog onbekend.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is nog onduidelijk waardoor het slachtoffer is overleden. Vooralsnog is er geen aanleiding om uit te gaan van een misdrijf.

Ook heeft het mogelijk niks te maken met het noodweer dat 's avonds over een deel van de regio trok, zegt een woordvoerder van de brandweer.