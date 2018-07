Deel dit artikel:











Pathé Schouwburgplein ontruimd vanwege stormschade Pathé Schouwburgplein - Foto: Jelle Gunneweg

Bioscoop Pathé op het Schouwburgplein in Rotterdam is donderdagavond ontruimd vanwege de storm. Aan de achterkant van het pand zijn gevelplaten weggewaaid. Niemand is gewond geraakt.

Het gebouw raakte rond 20:30 uur beschadigd toen een flinke storm over de stad raasde. In eerste instantie werden twee zalen van de bioscoop ontruimd. Inmiddels is het hele pand leeg en mag niemand meer naar binnen. In de omgeving van de bioscoop worden gebouwd. Volgens een verslaggever van RTV Rijnmond zijn meerdere stellages die daar vanwege de werkzaamheden stonden omgewaaid.