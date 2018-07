Stille tocht voor slachtoffer verkrachting De Esch

Uit solidariteit met vrouwen en tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld wordt aanstaande dinsdag in Rotterdam een stille tocht gehouden.

Volgens de organisator Alysia Martins wordt de tocht door Rotterdam gehouden naar aanleiding van de verkrachting van de Indonesische uitwisselingsstudente in de Esch.



De route loopt vanaf Rotterdam Centraal Station naar de Oude Plantage in de Esch. Dat is precies de route die het slachtoffer vorige week ook aflegde, voor zij werd aangevallen.

"Het is een stille tocht", zeggen de organisatoren op facebook. "Maar geen stille tocht voor iemand die fysiek is overleden. Het is een stille tocht voor het gestorven deel van de jonge vrouw die op zaterdagochtend bruut is verkracht."

"Het heeft me echt aangegrepen", zegt Martins. "Deze vrouw fietst naar huis en in haar straat gebeurt dit dus. En dan te bedenken dat ze heeft geschreeuwd en dat er niet is gereageerd. Dat er op dat moment dus geen sociale controle was, vind ik schokkend."

"Ik vind het zo erg wat deze jonge vrouw heeft moeten doormaken, Ik slaap er slecht van en ik ben niet de enige. Daarom wil ik met met de stille tocht laten zien dat we er klaar mee zijn. Dat we zij aan zij staan tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld."