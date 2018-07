Trenčín zet eerste stap richting Europa League-ontmoeting met Feyenoord

De mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de tweede voorronde van de Europa League, hebben woensdag hun eerste wedstrijd afgewerkt. Trenčín ging er tegen Górnik Zabrze met een 1-0 uitoverwinning vandoor.

De Slowaakse ploeg kwam vijf minuten voor rust via Philip Azango op voorsprong. In de tweede helft gaf de club van Nederlander Tscheu La Ling de overwinning niet meer uit handen.

Volgende week staat de returnwedstrijd in Slowakije op het programma.

De club die over twee wedstrijden als winnaar uit de bus komt, treft Feyenoord op 9 augustus eerst thuis. Een week later wordt het tweede duel in De Kuip afgewerkt.

De Roon speelt gelijk

Oud-Spartaan en Oranje international Marten de Roon speelde woensdagavond in de Europa League met zijn Atalata Bergamo met 2-2 gelijk tegen Sarajevo.

Na vijftig minuten voetbal stonden de Italianen op een 2-0 voorsprong, maar die werkten de Bosniërs daarna vakkundig weg.