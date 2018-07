De honkbalwedstrijd tussen De Glaskoning Twins - Curaçao Neptunus is woensdagavond afgelast. Vanwege de slechte weersomstandigheden kon er in Oosterhout niet worden gehonkbald.

De Neptunianen zagen door de afgelasting nummer twee L&D Amsterdam echter niet dichterbij komen. Hun wedstrijd werd ook afgelast.

In Amersfoort werd er wel gespeeld. Hoofddorp Pioniers was te sterk voor Quick: 4-5. In Haarlem deelden DSS en HCAW de punten: 6-6.