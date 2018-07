Bewoner Westersingel: 'Omgewaaide zat onder de zwammen'

De boom daan de Westersingel die volgens omwonenden zwammen had

Een omwonende aan de Westersingel in Rotterdam zegt dat de boom die donderdagavond tijdens het noodweer bovenop een auto viel verzwakt was door zwammen. Bij het ongeluk overleed één inzittende van de auto, een ander raakte zwaar gewond. Een derde inzittende raakte niet gewond.

"Mij verbaast het niet dat bij de eerste de beste storm zo'n boom omgaat", zegt de bewoner, Hans Treurniet. "Wij lopen dagelijks langs die bomen en we hebben allemaal kunnen zien bij met name deze boom dat daar zwammen in zitten."

Puisten

Ze zien er volgens de bewoner uit als grote puisten van zo'n twintig centimeter doorsnee. "Ja en als je aan een boomchirurg vraagt: 'wat moet je met die boom?' Dan zou die allang gezegd hebben: die hadden we twee jaar geleden misschien wel om moeten halen."

Volgens Treurniet hebben omwonenden enkele jaren geleden verschillende keren contact opgenomen met de gemeente over de bomen. Dat was mede omdat er verschillende keren takken van de bomen waren gevallen. "Je moet die bomen regelmatig inspecteren en goed onderhouden. Maar de gemeente doet niets", zegt Treurniet.

Risico

"Je ziet aan bepaalde bomen dat ze of niet goed groeien, of dat ze het blad snel loslaten", aldus de omwonende. "Het zijn risico's en die moet je kunnen vermijden."

De gemeente is donderdagavond direct een onderzoek gestart naar de staat van de boom. De uitkomst hiervan is nog onbekend.