Festival De Geheime Tuin weer van start Foto: De Geheime Tuin

De locatie is elk jaar tot het laatste moment geheim; maar donderdag waren ze er toch weer: de bezoekers van het festival De Geheime Tuin. Donderdagavond ging editie 2018 van start in de beeldentuin van Joep van Lieshout aan de Keileweg in Rotterdam.

Van live-muziekoptredens tot yoga en een aanschuifdiner. Het festival heeft het allemaal. De Geheime Tuin wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. "De komende drie weekenden gaan we er een groot magisch tuinfeest van maken", vertelt Kelly Vincent van de organisatie. Het programma is ook dit jaar erg divers. "Deze week hebben we Afrikaanse muziek, volgende week hebben een silent disco en op de vrijdagen is het tijd voor theaterperformances en popmuziek. Op de zaterdagen organiseren we museumworkshops. Op de zondagen is het een rustdag met Yoga en meditatie." Het festival is nog tot en met 12 augustus te bezoeken.