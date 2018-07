Gemeente onderzoekt fataal ongeluk met omgewaaide boom

De gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de omgevallen boom die donderdagavond aan de Westersingel op een voorbijrijdende auto viel. Door de klap kwam één inzittende van de auto om het leven.

Volgens omwonenden was de boom aangetast door zwamme n. Daardoor was de boom niet sterk meer. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat delen van de boom zijn meegenomen voor onderzoek.

De gemeente zegt dat tienduizenden bomen elk jaar worden gecontroleerd of ze wel sterk genoeg zijn. Of dat ook voor deze boom geldt is nog niet duidelijk.