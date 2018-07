Bioscoop Pathé 'gewoon weer open' na noodweer

De Rotterdamse bioscoop Pathé op het Schouwburgplein gaat vrijdag gewoon open, na het noodweer van de avond ervoor.

De bioscoop werd gisteren ontruimd , omdat de gevelplaten werden weggeblazen in de storm en het water naar binnen liep.

"In drie zalen kwam er water binnen", zegt theatermaanger Pascal van Wersch. "En in een zaal was dat wel meer dan een paar druppeltje. Ook in een van de kantoren kwam veel water binnen."

Schoonmakers zijn gisteravond en vannacht hard bezig geweest om de zaal weer helemaal in orde te krijgen en dat is gelukt. Alle zalen zijn weer in gebruik.