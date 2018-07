Kijk jij ook naar de rode maan vanavond?

De maan kleurt vrijdagavond ook in onze regio rood. Dat komt door een totale maansverduistering. Een bloedmaan wordt dit verschijnsel wel genoemd. De verduistering is te zien vanaf 21:30. "Dit gebeurt maar eens in de paar jaar", vertelt Martijn Bak van Euroster, de Rotterdamse vereniging voor sterrenkundigen.

De rode bol is alleen te zien bij een totale maansverduistering. Daar zijn er niet zo veel van. De volgende volledige maansverduistering in Nederland is pas in 2022.

Martijn heeft ook tips voor mensen die de maansverduistering optimaal willen zien. "Je moet een plekje zoeken waar je een goed uitzicht hebt op het zuidoosten. Dat is waar de maan normaal opkomt."

De Rotterdamse sterrenkundigen van Euroster gaan de maansverduistering bewonderen bij het oude zwemparadijs Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam. "Daar staan we met de club en onze telescopen. Een plek met een mooi uitzicht op de Maas. Hopelijk gaan we daar een mooie avond hebben", besluit Martijn.