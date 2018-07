Slachtoffer noodweer is 54-jarige vrouw uit Capelle

Het ongeluk met de omgewaaide boom in Rotterdam heeft het leven gekost van een 54-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel. Op de Westersingel kwam een boom op de cabriolet waarin het slachtoffer zat terecht. De medepassagiers, een man en een vrouw, raakten gewond.

Omwonenden vertelden donderdagavond tegen RTV Rijnmond dat de omgewaaide boom was aangetast door zwammen. Daardoor was de boom niet sterk meer. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat delen van de boom zijn meegenomen voor onderzoek.

De gemeente zegt dat tienduizenden bomen jaarlijks worden gecontroleerd of ze wel sterk genoeg zijn. Of dat ook voor de boom op de Westersingel geldt is nog niet duidelijk.