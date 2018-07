Chris Natuurlijk over de grens voor Zomerspecial

Chris Vemer gaat zaterdag weer op pad voor Chris Natuurlijk. Dit keer met een zomerspecial waarvoor ze over de grens gaat. De grens van de regio om precies te zijn.

Waar is Jet?

Jet Manrho is hoofdredacteur van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie. Hij woonde altijd in Rotterdam, maar is onlangs naar Zeeland verhuist.

Boeken zijn koel

Met de hoge temperaturen is een plekje waar je af kunt koelen ook fijn. En dat kan in de bibliotheek van Middelburg. Daar krijgen Chris en Jet een rondleiding van Nellie Oosthoek.

Heimwee

Chris en Jet gaat ook op bezoek bij Rotterdammers die tegenwoordig in Zeeland wonen; zoals dichter André van der Veeke, opgegroeid in tuindorp Vreewijk, mist zijn stad nog elke dag. En dat lees je ook terug in zijn werk.

Kers op de taart

Jet woont vlakbij een kersenboer waar de laatste kersen van het seizoen worden geoogst. Reden genoeg voor een bezoekje.