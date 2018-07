Eenzame Alblasserwaarders komen samen in Nieuw-Lekkerland

Jong en oud verzamelden zich donderdagavond in Nieuw-Lekkerland voor een bijzonder initiatief: een eetclubje voor eenzame mensen. "Hier zijn we altijd met elkaar. Lekker eten, een beetje kletsen. Gewoon gezelligheid."

Het uitje vindt om de week op donderdag plaats bij het Huis van de Waard in het Alblasserwaardse dorp. "Mensen mogen zich tot 12:00 uur opgeven", legt vrijwilliger Wilma Neven uit. "Dan doe ik 's middags boodschappen en gaan we hier eten klaarmaken."

Een van de aanwezigen donderdagavond is Jannie. Zij is blij met het initiatief. "Ik zit in een verzorgingstehuis. Ik ben alleen en er komt niet zo snel iemand naar je toe. Hier zijn we met elkaar en zijn we iets minder eenzaam."

Dat beaamt Wilma. "Mensen die een klein sociaal netwerk hebben, vinden het erg gezellig om met elkaar te eten en bouwen zo toch zelf een sociaal netwerk op."

"Als ik thuis kom is er niemand die iets zegt", voegt Jannie toe. "Dan is er weer een lege kamer. Hier is het gewoon gezellig." "Je hoeft niet thuis te zitten, je kan er ook lekker tussenuit", zegt een andere aanwezige.

Wilma is trots op dit initiatief. "Je ziet dat de mensen blij zijn en dat ze een luisterend oor vinden. Het is een feestje. Alleen al het feit dat je dit met elkaar kan doen. Niet alleen, maar samen."

