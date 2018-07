Dood visarendjong blijkt alleen op avontuur te zijn

Het zeldzame visarendjong uit de Biesbosch dat volgens Staatsbosbeheer zou zijn overleden, is toch nog in leven. Het dier is vrijdagmorgen, met de andere twee jongen, gezien op het nest.

Thomas van der Es, de boswachter uit het gebied, is verheugd dat het dier toch nog in leven is. "Het blijkt dus dat het ene jong een week eerder dan verwacht is gaan vliegen."



Volgens Van der Es oefenen de visarenden normaal één of twee weken voordat ze daadwerkelijk het nest verlaten. Maar dat is nu niet het geval geweest. Of het dier per ongeluk uit het nest is gevallen is niet duidelijk.

"Het derde jong was al een week niet gezien", gaat de boswachter verder. "Maar vanmorgen zagen vogelaars het derde jong in een boom verderop zitten. Die kan dus al vliegen."

En als de ouders voedsel voor de jongen komen brengen, vliegt het derde jong terug naar het nest. "Het lijkt dus allemaal goed te gaan", besluit Van der Es.