Opruimen Odfjell-olie in Rotterdamse haven kost 80 miljoen

Het opruimen van de gelekte olie in de Rotterdamse haven gaat zeker 80 miljoen euro kosten. Nog steeds worden olieresten in de haven gevonden. Dat maakte Havenbedrijf-topman Allard Castelein donderdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Het havenbedrijf verwacht dat het opruimen nog wel even gaat duren. Een tankschip van rederij Odfjell lekte in juni na een botsing 220 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven.

De haven stelt Odfjell aansprakelijk. Beide bedrijven zijn in gesprek over de financiële afhandeling.