Aziatische bootjes voeren bezoekers over de Giessen

Je ziet ze voornamelijk in Zuidoost-Azië, maar een tripje naar de andere kant van de wereld is niet nodig als je eens in een sampan wil rondvaren. Ook in de Alblasserwaard, op de Giessen, kan je de Chinese houten bootjes huren én kopen.

Het was Ria van Wijngaarden die de sampans naar Giessenburg haalde. "We hadden ze in de krant gezien. Toen we in China waren, hadden we het plan om ze te verhuren aan de Giessen. Verschillende mensen verklaarden mij voor gek."



Maar zo'n gek idee was het niet. "De verhuur loopt fantastisch hier", vertelt Ria. "Mensen komen overal vandaan. Ik heb het acht jaar gedaan, en toen heeft Kees Commijs het van me overgenomen."

Kees runt al jaren een theetuin in Giessenburg. "Ria zei toen: dat is leuk te combineren met de sampans. Zo zijn we ermee begonnen." Bij Kees zijn de bootjes, in verschillende maten, nu te huur en te koop.

De bedrijfsvoering van de sampans ligt nu in de handen van Kees Commijs en zijn vrouw Hanneke. "Hier in Giessenburg werken we samen met elkaar", legt Ria uit. "We zijn allemaal ondernemers die met elkaar verenigd zijn in een netwerk. Dan kan je ontzettende leuke dingen doen met elkaar in de Alblasserwaard."

