Duplan: 'Alles klopt hier bij Sparta'

Édouard Duplan tekende donderdag een eenjarig contract bij Sparta. De 35-jarige Fransman is lovend over de Kasteelclub en de huidige selectie. "Ik ben hier uiteraard erg blij mee, Sparta is een fantastische club met alleen maar goede mensen", aldus Duplan. "Ik voel me erg op mijn gemak. De selectie bestaat uit een mix van ervaring, kwaliteit en gretigheid."

"Best vroeg in de voorbereiding kreeg ik het gevoel dat een contract er wel in zat", gaat Duplan verder. "Alles klopte voor mij gewoon. De manier van werken van de staf en deze selectie gaven mij het vertrouwen dat dit een heel mooi seizoen kan worden. Ik wil een voorbeeld zijn voor de rest door hard te werken en altijd alles te geven."

Verbonden met Rotterdam

De Fransman woont intussen alweer twaalf jaar in Nederland, waarvan het grootste gedeelte in Rotterdam. "Ik woon hier al acht jaar, dus ik voel me verbonden aan deze stad. Ik heb veel veranderingen hier gezien. Dat vind ik het mooiste aan Rotterdam, die constante beweging."

Duplan keert niet alleen als speler terug bij Sparta. Hij gaat in de komende jaren ook zijn ervaring doorgeven in de jeugdopleiding van de club. "Het moet nog even duidelijk worden hoe en wat, maar ik ga bij de jeugd aansluiten. Ik heb mijn eerste diploma binnen en ik vind het ontzettend leuk werk. Maar goed, eerst promoveren met Sparta. Dat staat voorop", besluit Duplan.