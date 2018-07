Opnieuw havenmedewerker opgepakt voor hulp aan criminelen

De politie heeft maandag opnieuw een beveiliger in de Rotterdamse haven aangehouden. De man werkt in een fruitoverslagbedrijf. De politie verdenkt hem ervan criminelen te hebben geholpen met de invoer van een partij drugs.

In het onderzoek naar de invoer werd eerder ook al een 48-jarige medewerker van hetzelfde overslagbedrijf aangehouden. Ook een even oude huurder van een loods en de 25-jarige chauffeur van de vrachtwagen werden opgepakt.

Het onderzoek naar deze drugshandel werd opgestart nadat de douane begin juli een partij van 100 kilo cocaïne onderschepte. De drugs was verstopt onder een partij bananen.

De loods in de Spaanse Polder waar de opgepakte mannen werken is inmiddels op last van de burgemeester gesloten. Het is niet de eerste keer dat medewerkers van dit bedrijf worden opgepakt voor betrokkenheid bij drugssmokkel. De douane houdt daarom regelmatig controles bij het bedrijf.

De beveiliger die maandag werd opgepakt is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de verdachte vast blijft zitten.