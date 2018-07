Deel dit artikel:











Knalroze en felblauwe groenteburgers uit Italië in Rotterdam Caroline de Bruin en Matteo Toto van Flower Burger

De veganistische keten Flower Burger hoopt met fel gekleurde roze, blauwe en gele broodjes zelfs de grootste vleeseters aan de groente te krijgen. In Italië is het concept al een succes. Rotterdam is als eerste stad in een nieuw land aan de beurt.

"Met liefde en natuurlijke producten koken", dat is de truc volgens de Italiaanse veganist Matteo Toto. Zijn gekleurde broodjes krijgt hij door onder meer kersenextract en plantaardige koolstof door het deeg te mengen. Toto: "ik dring mensen geen groentes op, ik laat ze gewoon iets anders proeven". Flowerpower

De zaak is kleurrijk en speels ingericht. Je kunt zelfs eten op schommels. "World peace begins in the kitchen' en 'Let's make love in a garden like a couple of vegetables', vrolijke spreuken met verwijzingen naar groente en flowerpower staan overal op de muren. De Rotterdamse Caroline de Bruin gaat de zaak op de hoek van de Hoogstraat/Mariniersweg draaien. "Ik zag een Flower Burger in Rome en dacht direct: dat moeten wij hier ook hebben!"

De zaak opent vrijdagavond 27 juli haar deuren voor het publiek.