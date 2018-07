Dierenopvang Rijnmond: 'laat honden niet uit op bloedheet asfalt'

De Dierenopvang Rijnmond waarschuwt hondenbezitters hun honden niet uit te laten op asfalt. Volgens Henk Beugeling, coördinator dierennoodhulp, kan de hond door de enorme hitte van het asfalt gewond raken.

"Er wordt zelfs met zout gestrooid op het asfalt omdat het zo heet is", zegt Beugeling. "Dat wil wel iets zeggen. Ik heb al foto's gezien van honden waarvan de zolen verbrand zijn. Bij sommigen was zelfs het vel eraf."

Eigenaren kunnen hun honden beter uitlaten op gras. "En als je je hond wil laten inspannen, doe het dan 's ochtends vroeg. Als het nog koel is."

Ongevallen in onze regio zijn er nog niet gebeurd. "Die signalen heb ik niet opgevangen." Toch waarschuwt de Dierenbescherming op allerlei fora voor de gevolgen van de hitte. "Honden hebben het zwaar. Het gekke is dat ze niet altijd uit eigen initiatief schaduw opzoeken. Soms zie je dat ze vol in de zon gaat liggen. Dan moet je ze echt helpen."