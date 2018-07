Deel dit artikel:











Caravan kantelt in Thomassentunnel

Op de A15 in de Thomassentunnel is vrijdagmiddag een caravan op z'n kant terechtgekomen. Er was sprake van een eenzijdig ongeval.

De tunnel was in de richting van de Maasvlakte gesloten, meldde Rijkswaterstaat. Het verkeer werd omgeleid via de Calandbrug. De tunnel werd rond 15:00 uur weer vrijgegeven.