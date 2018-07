Deel dit artikel:











Heet nieuws: Warmterecord aangescherpt tot bijna 38 graden Zon

Nooit eerder was het zo warm in onze regio. In Hoek van Holland stond de thermometer vrijdagmiddag op 37,9 graden, zo meldde weerman Ed Aldus. Het oude record uit 2014 werd daarmee met 1,4 graden verbroken.

Het oude record van vier jaar geleden werd ook gevestigd in Hoek van Holland. Donderdag was er ook al sprake van een recordhoogte, maar toen ging het alleen om Rotterdam-The Hague Airport. Daar was het halverwege de middag 36,1 graden. Het landelijk record komt uit Warnsveld in de provincie Gelderland. Daar gaf de thermometer 64 jaar geleden 38,6 graden aan. Ed Aldus: "Het gaat erom spannen. Maar ook dat record kan vrijdag alsnog verbroken worden ergens in Nederland."