Stormschade in Oud-Alblas: RTV Rijnmond helpt met opruimen

Het noodweer van donderdagavond heeft ook zijn sporen achtergelaten in de Alblasserwaard. Bij café-restaurant De Krom in Oud-Alblas zijn drie grote parasols afgebroken en zitten de sloepen vol met bladeren.

Een beetje hulp met opruimen kon Björn Rogmans, eigenaar van De Krom, dus wel gebruiken. "Het ging donderdagavond helemaal niet goed", vertelt Rogmans. "Het terras zat helemaal vol. Toen brak er een storm uit en de parasols van vijf meter hoog braken af. Dat was niet best."

Gelukkig was iedereen op tijd binnen en zijn er geen gewonden gevallen. Wat overblijft is materiële schade. Verslaggever Suzanne Mulder stak vrijdagmiddag de handen uit de mouwen om de boel weer op orde te brengen bij De Krom.

"Ik ben erop voorbereid", vertelde ze 's ochtends op Radio Rijnmond. "Haar in een staart, ik heb water bij me: mij gaat niks gebeuren." Björn had meteen een behoorlijke klus voor haar: het schoonmaken van de sloepjes die worden verhuurd bij het café-restaurant. "Met de storm zijn ze aardig volgelopen", vertelde Björn. "Er liggen bladeren in."

Voor Suzanne maakt het niet uit welke klus je haar geeft. Ze vindt het vooral jammer om na een week zomertoeren door de Alblasserwaard, dit gebied te moeten verlaten. "Het doet me pijn. Het is zo'n prachtig gebied. Alblasserwaard, I love you!"

Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Volgende week zijn we in het Waterweg-gebied. Heb je ideeën over plekken of evenementen die onze verslaggevers écht niet mogen missen? Mail dan naar zomertoer@rijnmond.nl.