Video racistische fietser Vreewijk gaat viraal op Facebook

Een video van een Rotterdamse vrouw die een fietser confronteert met racistische uitspraken wordt veelvuldig bekeken op Facebook. Gladys Cleve liep donderdagavond met haar nichtje door Vreewijk toen een man naar het duo begon te schreeuwen, schrijft Cleve op Facebook. De video is in twaalf uur tijd al bijna 200 duizend keer bekeken.

Cleve zit in de Vreewijkse wijkraad en was onderweg naar een vergadering in het buurtcentrum toen ze de boze fietser tegen het lijf liep. “Hij begon dingen te schreeuwen, dat we hier niet horen en terug moeten naar ons eigen land. Ik dacht tegen wie denk je dat je het hebt?”

Wat volgt is een aantal opmerkelijke uitspraken. “Je bent geen Nederlander, jij hebt geen roots hier, je hebt je geschiedenis hier niet.”

Cleve gaat kalm het gesprek aan met de man die zichzelf Kees noemt. “Maar ik was niet kalm hoor, ik moest echt tot honderd tellen.”

Op de vraag wat Kees’ frustratie is om tegen toevallige passanten schreeuwen, antwoordt hij dat hij uitspreekt wat ongeveer 15 miljoen Nederlanders denken. “We hebben niet om jullie komst gevraagd.” De Rotterdamse blijft kalm en geeft aan geboren te zijn in Rotterdam en een Nederlander is.

Bij thuiskomst na de bijeenkomst van de wijkraad, blijft het voorval aan Gladys knagen. Ze besluit de video op haar Facebookpagina te plaatsen. “Ik voelde me zo ontzettend rot erover. Ik dacht: nu staat hij voor lul.”

Aan het einde van de video is te horen dat ze de fietser uitnodigt om mee te gaan naar het buurtcentrum, zodat ze daar verder kunnen praten. Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt.

Cleve overweegt aangifte te doen bij de politie.