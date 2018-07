Eis: geldboete voor discriminerende portier NRC Café

Justitie heeft een voorwaardelijke geldboete geëist van 500 euro tegen een portier van het NRC Café in Rotterdam. Hij zou vier Marokkaanse jongens hebben gediscrimineerd, door hen niet toe te laten.

Volgens de portier voldeden de jongens niet aan het zogeheten 'klantprofiel'. Een stel Nederlandse jongens mochten wel naar binnen.

De zaak komt al uit 2013, maar door nog onbekende oorzaak vandaag pas inhoudelijk behandeld.

Eerder werd ook al het NRC Café op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens in deze zaak. Of de man nog steeds portier is bij de Rotterdamse zaak is niet bekend.