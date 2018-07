Chateau de Freek: Klein Frankrijk in de Alblasserwaard

De vrijdagmiddagborrel begon voor verslaggever Koen Freijssen al vroeg. Hij schoof voor de lunch aan bij de 72-jarige Freek Bikker uit Hoogblokland die al jaren zijn eigen wijngaard heeft in de Alblasserwaard. Daar kreeg hij geen glas melk voorgeschoteld, maar wijn uit eigen tuin.

"Wij zijn als gezin veel naar Frankrijk geweest. Daar wordt veel wijn verbouwd', vertelt Freek. "Ik vond dat toch wel een hele leuke manier om met wijn bezig te zijn. Ik heb mij toen voorgenomen om er hier ook mee te beginnen."

En zo geschiedde. Toen Freeks dochters zijn boerderij niet wilde overnemen, verhuurde hij een groot deel van zijn gebouwen en grond. Maar er was nog een stukje over, dat hij niet verhuurd had. "Daar heb ik toen een begin gemaakt met het verbouwen van wijn. Maar ik wil dat graag nog verder uitbreiden", legt Freek uit.



'Als ik niet meer op vakantie kan als ik ouder ben, heb ik hier een Klein Frankrijk!' Freek

De wijngaard is inmiddels een uit de hand gelopen hobby. Vorig jaar verkocht hij 220 flessen wijn. "Vorig jaar hadden we een goed wijnjaar", zegt Freek. "Aan het einde was er toen even iets te veel regen, maar er is goede wijn gemaakt."

Hoe de vlag er dit jaar bijhangt, is nog even afwachten. "Dit is een jaar dat we in Nederland nog nooit hebben meegemaakt. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn de druiven eerder goed. Ik denk dat het een heel goed wijnjaar wordt."