Rijnmond Nu LIVE vanuit de Alblasserwaard Kinderdijk (Martin van den Bogaerdt)

Een week lang Zomertoeren in de Alblasserwaard sluiten we af met Rijnmond Nu LIVE vanuit Kinderdijk! Ruud de Boer is te gast in De Molenhoek. Hoor alles over de Alblasserwaard! En hoe hebben de verslaggevers deze streek in onze regio ervaren de afgelopen week?

Geschreven door Ruud de Boer

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.