Veel buitenlandse toeristen op het strand in Hoek van Holland

Het krioelt weer van de toeristen op het strand in Hoek van Holland. Eén voor één sjokken ze tijdens deze warme dagen het strand op, op zoek naar een plekje om te genieten van een (warme) zeebries.

Jeroen van Anholt, eigenaar van Beachclub The Bing bevestigt de toeristendrukte. "Alle nationaliteiten komen hier wel langs. We zien veel Duitsers, Zwitsers, Engelsen en Polen natuurlijk."

De menukaarten van de Beachclub worden vertaald naar het Duits en Engels, iets wat de buitenlandse gasten erg waarderen. "Duitsers waarderen het enorm. Engelse kaarten kunnen we meestal zelf wel vertalen want dat gaat wat makkelijker, maar de Duitser waardeert het heel erg."

Want vooral Duitsers zoeken de badplaats massaal op. Franziska Steven uit Duitsland viert de vakantie met haar dochter en kleinzoon in Hoek van Holland: "Ik vind het heel goed hier. Beetje wind, lekker eten en drinken en lekker water. Alles is leuk."